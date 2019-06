Rakitic, ancora tu l'Inter ci ripensa

Alessio Agnelli

MILANO - Barella-Dzeko, nuove conferme e all'Old Trafford Lukaku va in dissolvenza. In casa Inter i tempi sembrano finalmente maturi per primi due colpi targati Antonio Conte e i nomi in questione sono i soliti: Nicolò Barella ed Edin Dzeko, ai dettagli dopo i contatti e gli incontri degli ultimi giorni. Per il centrocampista del Cagliari in meno di 48 ore 2 vertici.

Mercoledì sera tra società, per un ulteriore confronto su quota cash (per ora 30 contro 35) e contropartite (ok per Dimarco a titolo definitivo e Bastoni in prestito, frenata per Eder ed apertura per Esposito, sempre in prestito) da girare in Sardegna per l'azzurro. E ieri, per Marotta & Ausilio, anche un vertice di un'ora e mezza con Alessandro Beltrami, procuratore del classe '97 e di Nainggolan, per la conferma della priorità assoluta di Barella (sondato da Psg e Milan) al nerazzurro, come da accordi presi (2,5 milioni a stagione per 5 anni) e solo da ratificare. Nell'incontro si è parlato anche del Ninja: da incedibile a sacrificabile, ma alla giusta offerta (30-35 milioni). A svelare, invece, l'imminente cambio di maglia di Dzeko è stato il ct della Bosnia, Robert Prosinecki: «Mi ha detto che lascerà la Roma, probabilmente per un'altra squadra italiana». L'Inter, in costante contatto con il club di Pallotta per il closing a 12-13 milioni, più il baby Merola. E, per l'attacco, novità anche su Lukaku.

Questa volta da Manchester, con l'esclusione del gigante belga dalle foto social per il nuovo calendario di Premier League dei Red Devils.

Sul fronte FFP, con Icardi in stand by, buone nuove da Zinho Vanheusden, allo Standard Liegi per 20 milioni di plusvalenze (con diritto di recompra a 25; in Belgio anche Xian Emmers in prestito). E con altri 25 da raggranellare entro fine giugno, per chiudere finalmente i conti con l'Uefa. Torna in auge pure Rakitic, che il Barcellona ora considera sacrificabile. Il problema del blaugrana croato vicecampione del mondo è il costo: altissimo. Staremo a vedere. Inter alla finestra, naturalmente.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

