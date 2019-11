Raid incendiario nel parcheggio MM

Raid incendiario nel cuore della notte nel parcheggio di MM, la società che gestisce le case popolari di proprietà del Comune. Alle 4 de mattino le fiamme sono state appiccate a cinque auto di servizio della società, in sosta in via delle Forze Armate 175.

L'incendio, domato dai vigili del fuoco accorsi con tre mezzi, è di chiara matrice dolosa. Ne sono certi i dirigenti della società, che leggono nel raid un chiaro atto intimidatorio contro l'operato della società che gestisce le case popolari. Solidarietà ai lavoratori di MM - che ieri mattina hanno comunque aperto la sede e assicurato la quotidiana attività di sportllo al servizio dei cittadini - è stata espressa in una nota congiunta dall'assessore alle Politiche sociali Gabriele Rabaiotti, dalla vicesindaca e assessora alla Sicurezza Anna Scavuzzo e dal presidente e dal direttore generale di MM Simone Dragone e Stefano Cetti. «Quello che è accaduto stanotte è un grave episodio doloso che esprime vigliaccheria e insensata violenza, di cui speriamo che i responsabili vengano rintracciati il prima possibile» è l'auspicio di Rabaiotti.

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

