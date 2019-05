Raid in metro, danni per 70mila euro

«Sono vandali e spero che vengano puniti e anche bene». Così il sindaco Giuseppe Sala parla del blitz fatto martedì dagli attivisti del movimento Atmnontipago che, contro l'aumento del costo dei trasporti pubblici da 1,50 a 2 euro, hanno devastato tornelli e distributori automatiche dei biglietti nelle stazioni di Missori, Repubblica, Zara e Garibaldi, provocando danni per 70mila euro. «Dicono che hanno agito contro il rincaro, solo un appiglio, perché sono solo vandali», attacca Sala. La polizia è vicina all'identificazione dei responsabili per cui, da più parti, si invoca una pena esemplare. Ci vorrà qualche giorno per visionare i filmati della videosorveglianza e dare un nome ai teppisti: si tratta di una quarantina di persone quasi tutte con il volto coperto. Intanto, il gruppo annuncia sui social altri attacchi e che il 30 maggio sarà alla Stazione Garibaldi.(S.Rom.)

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

