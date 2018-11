Rai e Piermarini: insieme da 90 anni

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rita VecchioTeatro alla Scala e Rai. E il sodalizio lungo quasi un secolo. Novant'anni, per la precisione. Era il 1928 quando la Tosca di Puccini fu trasmessa in radio dal Piermarini grazie all'Eiar, poi diventata Rai. Un viaggio che ha portato fino al 7 dicembre del 1976 e alla prima diretta tv dell'Otello di Franco Zeffirelli. A raccontare tutto questo, Scala Rai, il futuro della tradizione per la regia di Felice Cappa: un documentario in onda il prossimo 6 dicembre in seconda serata su Rai5 che, con immagini inedite, video dell'epoca e interviste - come quella a Mario Lanfranchi che nel 1956 scoprì Anna Moffo in Madama Butterfly - percorrerà i punti focali di questa apertura al grande pubblico. Filo conduttore sarà la centralità dell'innovazione tecnologica.