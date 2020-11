Ragazzino trovato impiccato Pm: «Archiviare chi caricò video»

Per la morte di Igor Maj, 14 anni, trovato impiccato nella sua camera due anni fa, la Procura ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di istigazione al suicidio contestata a un 26enne che avrebbe caricato il video, all'epoca quasi un milione di visualizzazioni su YouTube e poi oscurato ai minori, su «cinque sfide pericolosissime», tra cui l'auto-soffocamento (il cosiddetto blackout). Stando alle indagini, il 14enne avrebbe tentato lo stesso gioco pericoloso finendo strangolato. Nell'inchiesta il 26enne di origine indiana che aveva prodotto e caricato il filmato, venne iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. Il giovane si era difeso sostenendo che nel video lui sconsigliava di mettere in pratica le sfide. Per la Procura nella condotta del 26enne non possono ravvisarsi responsabilità penali: non ci sono profili di dolo e mancherebbe il nesso causale col decesso dell'adolescente, anche perché non si trattò di un suicidio ma di una morte accidentale. L'istanza sarà valutata dal gip Sofia Fioretta.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 05:01

