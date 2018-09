«Ragazzi, usate auto regolari»

Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Giovani, fate attenzione». A lanciare l'appello, dopo l'aggressione, è la vicesindaco con delega alla Sicurezza Anna Scavuzzo: «Ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, che rientrano la sera. Per tornare a casa sicuri si affidino ai taxi regolari e non alimentino il fenomeno dell'abusivismo nelle cui pieghe si possono nascondere, come è già successo purtroppo, criminali». Per Scavuzzo, «oltre all'abusivismo, che il Comune vuole contrastare, c'è qualcosa che va oltre», ed è la brutale violenza. Poi ricorda le multe agli autisti irregolari, effettuata da Freccia 1, l'unità della Polizia Locale: «Solo in orario serale, da gennaio ad agosto sono stati controllati, complessivamente, 1404 veicoli e 1586 persone; 235 controlli alle stazioni (Centrale, Genova e Garibaldi) e 624 nelle aree della movida». Bilancio? «Sono 104 le contravvenzioni verbalizzate dai vigili, di cui 41 ai tassisti abusivi».(S.Rom.)