«Ragazzi, Bach vi farà divertire»

Note musicali e parole si intrecciano e corrono da dita virtuose a una voce densa di significato. È il segreto dello spettacolo 30 X 100 che Gioele Dix, attore, e Ramin Bahrami, pianista classico, portano al Teatro Dal Verme stasera nell'ambito delle Serate Musicali Off.

La traduzione del titolo la fa Dix: «Trenta sono le Variazioni Goldberg del sommo Bach; cento la Centuria di Giorgio Manganelli. Noi lo chiamiamo un viaggio semiserio: è una selezione dal capolavoro del compositore tedesco alternata o affiancata ad alcuni dei cento racconti dello scrittore, autore non così conosciuto come meriterebbe». Impresa dotta e non facile. Cosa hanno in comune il compositore austriaco e uno degli scrittori più caustici del Novecento? «L'ironia» spiega Bahrami, che lancia un appello ai ragazzi a vedere lo show. «Venite a divertirti con la musica di Bach e con la grande letteratura. I ragazzi sono smart, amano ridere e e scherzare e questi sono gli ingredienti dello spettacolo. Per questo li invito: è bello vedere il Grande Fratello o la Grande Cugina o Sanremo Young, ma è importante avvicinarsi alla grande arte, che in questo caso parla la loro lingua». (F.Gat.)

