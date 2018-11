Ragazza pedina e fa catturare scippatore

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una ragazza che è stata scippata uscendo dalla metro ha chiamato il padre che la stava aspettando in strada e con lui ha inseguito il suo scippatore chiamando contemporaneamente il 112 e facendolo arrestare.È accaduto sabato sera all'esterno della stazione della metropolitana a Lampugnano: verso le 20,30 la diciottenne è emersa dalle scale con il suo cellulare in mano ma dopo poche decine di metri, in via Natta, è stata avvicinata da un nordafricano che glielo ha strappato di mano ed è scappato via. Lei però non si è persa d'animo e ha chiamato il padre. L'uomo è subito arrivato e i due, insieme, hanno pedinato lo scippatore da una certa distanza chiamando al telefono la polizia. Una pattuglia, poco dopo, è arrivata e lo ha bloccato. Si tratta di un marocchino di 24 anni, irregolare e con precedenti.