Raf e Tozzi, due decenni di musica agli Arcimboldi

Alla fine ce l'hanno fatta. Dopo più rinvii negli ultimi due anni a causa Covid, due mostri sacri della musica degli Anni Ottanta e Novanta vanno finalmente in scena a Milano. L'appuntamento è stasera e domani al teatro degli Arcimboldi (ore 21), per la doppia data già sold out da tempo del tour Due La nostra storia. Dove i due in questione sono Umberto Tozzi e Raf.

Due grandi artisti con due repertori straordinari capaci di attraversare intere generazioni, rivisitati a due voci, a cui si aggiunge l'atmosfera unica e intima del teatro: tutto questo e molto più è il concerto Due La nostra storia. A fare da assoluta protagonista, ovviamente, la musica, grazie a una scaletta straordinaria ricca di tutti i grandi successi dei due artisti, da Gloria a Self Control, da Si può dare di più a Cosa resterà degli anni 80, da Infinito a Ti amo, ma anche Ti pretendo, Gli altri siamo noi, Il battito animale, Immensamente e molti altri, come la super hit Gente di Mare, o ancora Sei la più bella del mondo e Stella Stai.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:01

