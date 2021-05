Radu, il portiere invisibile pronto a uscire dall'ombra

Radu, il portiere invisibile: che sia arrivato il suo momento? L'interrogativo è d'obbligo, tenuto conto del cannibale Handanovic (386 presenze tra campionato e coppe, 2° numero 1 nerazzurro più presente di sempre dopo Zenga) e della sua voglia di riscatto, dopo 3 papere di fila (contro Napoli, Spezia e Verona) e qualche critica di troppo. Ma, con lo scudetto in bacheca, un avvicendamento tra i pali nelle ultime 4 di campionato non è affatto da escludere, con Ionut Radu pronto all'esordio stagionale. Il classe '97 rumeno ci è andato vicino il 20 marzo scorso, complice la positività al Covid19 del capitano. Poi il rinvio della gara col Sassuolo, deciso dall'Ats, e il recupero-lampo di Handanovic gli hanno richiuso le porte in faccia, come d'abitudine. Ora, invece, 4 chances per sentirsi parte del progetto e mettere un'altra presenza con l'Inter in bacheca. In caso di debutto, Radu farebbe, infatti, registrare il gettone numero 2 in nerazzurro, dopo quello collezionato il 14 maggio 2016 (contro il Sassuolo, da 3° portiere, subentrando al 2° Carrizo). Quindi, più spazio per tutti nel finale di stagione. Anche per Sensi e Sanchez, Gagliardini, Vecino e Ranocchia. (A.Agn.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA