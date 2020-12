Radio Italia live il maxi concerto torna a settembre

Appuntamento a settembre 2021 con il maxi concerto di Radio Italia in piazza Duomo. Ieri è stata annunciata la data dell'evento musicale che manca da un anno nella piazza più importante di Milano. Saltato per la pandemia, il lungo live è fissato per settembre 2021.

L'ottava edizione si era tenuta a maggio 2019 e la pioggia non aveva fermato i fan che avevano riempito la piazza. Presentato da Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri, la carrellata di artisti aveva spaziato da Gue Pequeno a Francesco Gabbani, da Alessandra Amoroso a Loredana Bertè, da Sfera Ebbasta a Marco Mengoni. Star straniera Sting.

Nell'attesa di settembre prossimo, ci si può consolare ascoltando i concerti dei grandi nomi italiani su Radio Italia o guardandoli nella tv dell'emittente. Il 18 dicembre i Negramaro, l'8 gennaio Edoardo Bennato, il 15 gennaio i Pinguini Tattici Nucleari, e poi il 22 Marco Masini e il 29 Fabrizio Moro. (P.Pas.)

