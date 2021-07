Raddoppiano i casi, ma meno ricoveri

I contagiati da Covid aumentano, ma non si registrano decessi. Il tasso di positività, ieri, è tuttavia diminuito, fermandosi all'1,2 contro l'1,7 di lunedì. Ha scollinato l'1, ma è un lieve miglioramento, nonostante il raddoppio dei soggetti positivi dovuto all'aumento considerevole dei tamponi processati rispetto la giornata precedente.

Nel dettaglio, a fronte di 31.954 tamponi i nuovi contagiati sono stati 407 (il giorno prima erano stati la metà, 208), di cui 153 in provincia di Milano e 89 in città (64 il giorno prima). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva con un nuovo paziente costretto alle cure più drastiche (in tutto sono 31 i ricoverati); e diminuiscono (-2) i degenti negli altri reparti non d'emergenza (in tutto 136). I morti (zero ieri, uno il giorno prima) sono da inizio pandemia 33.810.

La provincia più colpita resta l'area metropolitana di Milano e provincia (153 nuove infezioni in 24 ore); a seguire Monza e Brianza (48), Varese (46), Brescia (45). E ancora: Bergamo (22), Mantova (15), Pavia (10), Lecco (8), Como (7), Cremona (7), Lodi (6) e fanalino di coda con solo 4 nuovi positivi c'è Sondrio.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA