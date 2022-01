Quirinale: voteranno Fontana, Fermi e Violi

Saranno il presidente Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il consigliere M5S Dario Violi (a destra) i grandi elettori scelti dalla Lombardia per partecipare alla votazione del prossimo presidente della Repubblica, a partire dal 24 gennaio. I tre delegati sono stati votati dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto. Fontana e Fermi, entrambi della Lega, hanno ricevuto rispettivamente 47 e 31 preferenze. A rappresentare la minoranza, a sorpresa, sarà invece l'esponente dei 5 Stelle Dario Violi che ha ottenuto 22 preferenze, 5 in più del capogruppo del Pd Fabio Pizzul, fermatosi a 17. La prassi vuole che la delegazione regionale sia composta dal governatore, dal presidente del Consiglio regionale in rappresentanza della maggioranza consiliare e da un esponente dell'opposizione.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:01

