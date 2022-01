QUI NERAZZURRI

Alessio Agnelli

Correa ko, Sensi bloccato: cambiano le strategie di mercato dell'Inter? Molto dipenderà dall'esito degli esami a cui si sottoporrà in mattinata Joaquin Correa, dopo il brutto infortunio muscolare di mercoledì in Coppa Italia ai flessori della gamba sinistra.

Ma, in viale Liberazione e ad Appiano Gentile, cresce l'ansia per un responso, che potrebbe far saltare uscite già definite, come Stefano Sensi alla Samp in prestito secco fino a giugno, solo da ufficializzare con visite e firma (previste per ieri a Bogliasco, poi cancellate) e al momento in stand by, nonché riscrivere priorità e obiettivi di Marotta e Ausilio negli ultimi 10 giorni di mercato. In caso di stiramento tra il 1° e il 2° grado, l'ipotesi meno grave, i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi sulle 4-6 settimane. Ma, trattandosi di una ricaduta (stesso muscolo e arto lesionati il 4 dicembre, all'Olimpico, contro la Roma), il rischio di uno strappo non è affatto da escludere, con 3 mesi di stop per Correa e l'obbligo di reperire al più presto un sostituto low cost per ad e ds.

Non più un centrocampista (con la Samp si è parlato di Thorsby in prestito), ruolo che potrebbe tornare ad appannaggio di Sensi, al 1° centro stagionale contro l'Empoli e 20° marcatore della cooperativa del gol di Inzaghi (prima in Europa per giocatori a bersaglio in tutte le competizioni). Ma una punta come Caicedo, vecchia conoscenza di Inzaghi , tra i sacrificabili del Genoa.

Roma in Coppa. La Roma ha battuto 3-1 il Lecce e nei quarti trova l'Inter.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA