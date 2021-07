Oiver Giroud in arrivo, poi tutto sul numero dieci, ovvero su chi dovrà prendere il posto di Calhanoglu. Dalla Spagna insistono per Coutinho anche se c'è un problema ingaggio. L'ultima idea si chiama Luis Alberto. Il giocatore è ancora in vacanza, la sua squadra al lavoro: la Lazio è furiosa e pronta a prendere provvedimenti oltre che metterlo sul mercato. Il Milan lo sogna ma a quale cifra? Il prezzo lo fa Lotito e come si sa quando c'è di mezzo il patron biancoceleste non è mai semplice trattare.

Avanti con Fodè Ballo-Tourè: il laterale senegalese in forza al Monaco potrebbe diventare il vice Theo Hernandez per la corsia mancina. Paolo Maldini vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. Il Monaco, dal canto suo, vorrebbe qualcosa in più ma soprattutto l'inserimento dell'obbligo di riscatto. Staremo a vedere.

