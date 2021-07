Luca Uccello

Da Brahim Diaz a Isco. Il mercato del Milan passa da Madrid. La Casa Real deciderà il futuro di Odriozola, Ceballo, Isco e naturalmente l'obiettivo numero uno della società rossonera: Brahim Diaz.

Lo spagnolo si sta allenando già con Carlo Ancelotti, ma Paolo Maldini sta cercando di averlo a Milanello già dal primo giorno di raduno del Milan, giovedì. L'ago della bilancia a favore di Casa Milan sarà una vecchia conoscenza, Carletto Ancelotti. Lui può dare il via libera a uscite importanti per il Real Madrid e spingerli in direzione Milano. Quattro giocatori che potrebbero cambiare il volto dell'undici di Stefano Pioli pronta a competere non solo per tornare a vincere lo scudetto ma anche ad affrontare nuovamente la Champions League.

Un ritorno importante dove il Milan non vuole fare brutta figura. Con Zidane, Isco non era al centro del progetto e con Ancelotti? Se non lo fosse nemmeno con l'ex allenatore rossonero il Real potrebbe decidere di cederlo a un prezzo accessibile per le case rossonere. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro ma a 15 potrebbe trasferirsi a Milano a titolo definitivo sostituendo così Calhanoglu. Ma come detto il primo obiettivo di Maldini è riportare a Milanello l'esterno destro: Brahim Diaz. In attacco il Milan continua a seguire con interesse pure Kaio Jorge del Santos. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

