Luca Uccello

Domenico Berardi è più che un semplice sogno. È qualcosa di possibile ma a una sola condizione: che la proprietà statunitense decida di investire una quarantina di milioni di euro su un giocatore esploso con De Zerbi, che ha conquistato l'Italia.

Un giocatore che farebbe comodo al Milan di Stefano Pioli che a destra ha una casella mancante, non ha un giocatore come Rebic. Saelemaekers è diverso, più centrocampista che attaccante. Un sterno d'attacco che il Milan vorrebbe fortemente. Se non interverrà direttamente il fondo Elliott, toccherà mettere insieme un tesoretto: cedere Rafael Leao, Castillejo e anche il giovane Pobaga, valutato 15 milioni di euro.

Un giocatore che piace all'Atalanta che dopo Pessina è pronta a prendere un altro baby rossonero. In uscita anche Hauge: piace al Torino ma attenzione al Wolfsburg pronta a investire sul giocatore arrivato a settembre al Milan. La valutazione è vicina ai 15 milioni di euro. Soldi utilissimi per il mercato in entrata. Brahim Diaz è un giocatore del Milan. Manca poco, solo l'ufficialità. Nuovo prestito (oneroso a 2 milioni di euro) ma con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro a favore del Milan con contro riscatto del Real Madrid fissato a 27. Con la Casa Reale si tratta anche il prestito Odriozola considerate le difficoltà per arrivare a Dalot.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA