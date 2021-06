Luca Uccello

Il Milan vuole portare a casa un grande nome. Secondo lo spagnolo Marca i nomi per il dopo Hakan Calhanoglu sono due: uno è Philippe Coutinho, l'altro è James Rodriguez. Entrambi sono alla ricerca di un rilancio e il Diavolo potrebbe essere l'occasione giusta.

Il brasiliano, ex Inter, tornato a Barcellona la scorsa estate dopo il prestito al Bayern Monaco, non ha mai trovato il giusto feeling con Koeman. Colpa anche i tanti infortuni subiti.(uno alla coscia a inizio stagione l'altro al menisco) Coutinhosi è visto in campo solo in 14 occasioni in cui ha messo a segno 3 gol con 2 assist. Il suo contratto scade nel 2023 e Koeman ancora in panchina insieme agli arrivi di Depay e Aguero è destinato a partire in prestito.

E per il Milan potrebbe essere una grande occasione come quella che porta a James. Il contratto del colombiano scade nel 2022 e il Real Madrid di Ancelotti potrebbe liberarlo a prezzo di favore. Il suo procuratore, Jorge Mendes, spinge per questa opzione e avrebbe già parlato anche con il club di Via Aldo Rossi. La stagione di James, parla di 6 gol, 9 assist in 26 presenze. Come Coutinho, anche Rodriguez cerca una squadra dove rilanciarsi e dimostrare ancora il proprio valore. Il Milan potrebbe essere la squadra giusta, il palcoscenico europeo per tornare a splendere. In tutti i sensi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA