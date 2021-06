Luca Uccello

Ora il Milan deve rinnovare Frank Kessie. Non si può permettere di perdere anche lui. Gli addii a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu hanno fatto male anche al bilancio del club in mano al Fondo Elliott. Deve farlo se non vuole che l'ivoriano il prossimo 30 giugno 2022 lasci il Diavolo pure lui a parametro zero.

Nella stessa data scadranno anche gli accordi di Davide Calabria e Alessia Romagnoli che potrebbe finire sul mercato già da questa sessione estiva. Paolo Maldini tramite Ivan Gazidis ha offerto al giocatore un rinnovo da 4 milioni di euro. Lui ne vuole più di 5 netti a stagione. Li vale? Risposta semplice: sì.

Se non vuole perderlo la società di via Aldo Rossi deve fare uno strappo alla rigida regola del tetto salariaIe e chiudere l'affare con un giocatore che pesa tantissimo nell'economia del gioco di Pioli. Il Milan cerca un numero 10. Può essere Brahim Diaz, potrebbe essere Dani Ceballos sempre del Real Madrid. Poi ci sono Ilicic e Ziyech altre prime scelte, poi James Rodriguez, Rafinha, Zaccagni, Dalla Casa Reale potrebbe arrivare anche Alvaro Odriozola, terzino destro che piace molto al club rossonero.

Carlo Ancelotti lo avrebbe inserito nella lista dei cedibili e Frederic Massara ha già avuto un contatto con gli agenti che hanno aperto al trasferimento in Italia. Ufficiale la cessione di Diego Laxalt alla Dinamo Mosca.

