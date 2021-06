Luca Uccello

Il prossimo 30 giugno scadrà la possibilità per Hakan Calhanoglu di restare al Milan. La pazienza di Paolo Maldini è quasi finita. Il numero dieci rossonero non ha ancora dato un risposta sulla proposta di rinnovo presentata dalla società di via Aldo Rossi: un contratto da 4 milioni di euro bonus compresi.

Non presa in considerazione la proposta del Qatar, persa la possibilità di andare a giocare all'Atletico Madrid di Diego Simeone. Fin qui Hakan ha voluto concentrarsi solo sul campionato Europeo.

Un Torneo giocato male, senza mai incidere, che ha fatto riflettere anche la società rossonera. Casa Milan non sta a guardare e nemmeno ad aspettare. Come successo con Donnarumma Maldini ha già individuato il sostituto. Si tratta di Mattia Zaccagni: la dirigenza rossonera si sarebbe fatto avanti con il Verona di Setti per capire la possibilità di un affare che potrebbe portare il 26enne a Milano.

In questa stagione 36 presenze, 5 reti, 7 assist per il ragazzo cresciuto nella Primavera gialloblù. Un'affare da 20-25 milioni per un giocatore il cui contratto scade nel giugno 2022. Per abbassare le richieste del Verona il Milan potrebbe proporre i cartellini di Mattia Caldara o Andrea Conti. Due contropartite tecniche per il fantasista classe 95'. Zaccagni, in carriera ha giocato 57 gare da trequartista, 79 da centrocampista centrale, 48 da mediamo puro.

