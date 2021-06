Luca Uccello

Dopo Mike Maignan ora è ufficiale anche il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea (28 milioni il costo). Il francese ha firmato un contratto fino al 2025 a 3 milioni di euro a stagione.

Il Milan fin qui ha speso 40 milioni di euro. Due investimenti importanti per continuare a crescere, costruire una squadra vincente. Cinque anni di contratto all'ex numero uno del Lille, cinque anni di contratto anche per il nuovo compagno di banco di Simon Kjaer. Una conferma, finalmente ufficiale, festeggiata sui social dallo stesso giocatore che può finalmente esultare. «Sono rossonero! Sin dal primo giorno in cui sono arrivato a Milano, sono stato accolto a braccia aperte e ora sono qui per restare. Sono pronto per questa nuova sfida con questo grande club. Non vedo l'ora di vedervi tutti presto a San Siro. Forza Milan».

Adesso si attende il via libera del Chelsea anche per Olivier Giroud che ha già trovato l'accordo con il club rossonero. Nessuna novità invece per Sandro Tonali. Il Brescia è disposto a trattare il riscatto del centrocampista. La cifra non si discute, ma il presidente Cellino è disposto ad accettare una contropartita tecnica: il giocatore offerto dal Milan è Brescianini. Dopo l'Europeo ci sarà l'ultimo confronto tra il dt Maldini e Calhanoglu. La sua Turchia è praticamente già a casa.

