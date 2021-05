Luca Uccello

A Bergamo domenica sera si gioca una finalissima. In palio il futuro del Milan di Stefano Pioli. Forse anche quello di Gasidiz, Maldini e Mascara tutti presenti a Milanello, tutti al fianco della squadra rossonera che contro l'Atalanta dovrà rinunciare solo a Ibrahimovic che non lascerà da sola la squadra oltre a Gabbia.

A Milanello il clima è tornato a essere positivo e a dimostrazione di questo la squadra dopo l'allenamento mattutino si è fermata nel quartiere generale rossonero per una grigliata. C'erano tutti. Si è riso, si è scherzato, si è parlato solo di domenica. Il futuro di tutti si conoscerà solo dopo. Una situazione in cui il Milan si è già trovato ad affrontare come ha ricordat l'ex Antonio Nocerino.

Era il 19 maggio 2013, Siena-Milan 1-2, i rossoneri di Allegri in Champions con la Fiorentina fuori grazie al successo in trasferta negli ultimi 90 minuti di campionato. Una vittoria di Allegri. E oggi Pioli lo ricorda molto. «Lui non si è mai scomposto, ha sempre cercato di dare serenità e tranquillità all'ambiente. In questo si somigliano. Allegri gestiva quelle situazioni in modo incredibile, è una cosa che aiuta tutti e che può essere la carta vincente». Ma di fronte c'è Gasperini non in vena di regali: si vuole tenere il secondo posto in classifica e soprattutto vuole continuare a essere la bestia nera del Milan. Da quando è arrivato a Bergamo, in nove occasioni, ha perso solo una volta, in casa, due anni fa (1-3), con Gattuso sulla panca rossonera.

