Luca Uccello

Dopo Ismael Bennacer pure Theo Hernandez vuole restare al Milan. Anche lui ringrazia per i corteggiamenti, ma vuole vincere con la maglia rossonera. Almeno vuole provarci. A Milano «dopo quella fatta all'Alavés, questa è la mia migliore stagione in assoluto». E se ci è riuscito «devo dire grazie al Milan e a Maldini che ha creduto in me e qui sono veramente felice. Sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di rimanere in rossonero». Le offerte sono arrivate, non lo nasconde.

Ma la risposta è sempre stata «no, grazie». Certamente «in futuro vedremo quello che succederà. Oggi ho la testa solo ed esclusivamente al Milan». Nel corso dell'intervista a Onda Cero, Theo Hernandez ha parlato anche di Ibrahimovic: «E' un compagno di squadra fantastico, molto positivo. Zlatan è una persona a cui non piace mai perdere. Quando sbagliamo o facciamo errori, ci carica e pretende sempre il massimo».

E il massimo bisogna darlo fin da Lecce, lunedì prossimo. Parole di Frank Kessie: «Dobbiamo dare tutto per arrivare al nostro obiettivo, arrivare in Europa. Siamo tutti vicini in classifica, dobbiamo lavorare e dare il massimo per cercare di fare punti in tutte le partite».

Stagione finita per Mateo Musacchio. L'argentino dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra. L'operazione verrà eseguita dal professor Ramon Cugat la prossima settimana a Barcellona. Poi l'addio al Milan. Sul fronte mercato attenzione alla Fiorentina: contatti avviati con Thiago Silva. Commisso, patron viola, cerca il colpo alla Ribery.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Giugno 2020, 05:01

