Ismael Bennacer dice di no. Ringrazia il Psg, anche il Manchester City, ma intende restare ancora al Milan. Vuole giocare almeno un'altra stagione ancora in una squadra che ha come lui tante ambizioni. Il progetto americano punta su di lui, sui giovani. Per andare a Parigi come in Premier League c'è tempo.

Nemmeno Gazidis ha fretta di metterlo sul mercato. L'offerta di 40 milioni di euro arrivata da Leonardo è stata respinta. Il Milan è convinto di poter ricavare almeno 60 milioni dal centrocampista algerino, miglior giocatore della Coppa d'Africa nella passata edizione. E per la prima volta, Bennacer ha commentato tutte le voci di mercato che lo riguardano al quotidiano algerino Le Buteur: «Non sono a conoscenza di nulla. Io mi limito a dare tutto in campo. Io lavoro e sono al servizio del Milan. Sono concentrato sul mio club dove mi trovo benissimo. L'interesse dei grandi club, comunque, mi onora».

Intanto nei giorni scorsi in Austria Ivan Gazidis avrebbe incontrato Ralf Rangnick. Il tedesco arriverà a Milano con un doppio ruolo: quello di direttore sportivo e anche allenatore. Messo nero su bianco anche su quali giocatori il manager della Red Bull vuole continuare a puntare e chi no.

Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe non far parte dei nuovi piani societari. Visite mediche superate per il giovane Pierre Kalulu. Il francesino arriva da svincolato. Inutile il rilancio del Lione. Fondamentale la presenza di Paolo Maldini che a oggi però non conosce ancora il suo futuro.

