Luca Uccello

Un Milan Ibra dipendente. A Torino, nella semifinale di ritorno della Coppa Italia con la Juve (finita 0-0) ancora una volta, la dimostrazione. Rebic non ha la testa per reggere da solo l'intero reparto e Leao è un pacco. C'è poco da dire. Niang alla sua età aveva fatto meglio. Serve lui, lo svedese, l'attaccante di 38 anni ancora in grado di fare la differenza in una squadra ancora troppo fragile.

Pioli per tentare di restare aggrappato alla panchina rossonera deve averlo in campo, deve averlo il prima possibile. Non potrà esserci ancora con il Lecce, ma con la Roma il prossimo 28 giugno sì, è davvero possibile. Per ora Zlatan lavoro solo in palestra, cyclette e potenziamento muscolare, ma ancora nessuna corsa in campo: prima di farlo vuole aspettare l'esito degli esami medici a cui verrà sottoposto entro le prossime 48 ore per capire se la lesione al polpaccio si è rimarginata oppure no. Ibra farà di tutto per rientrare il prima possibile e salvare il Milan da un finale di stagione anonimo, probabilmente con il rischio di perdere di vista anche l'Europa League.

Capitolo mercato: Pierre Kalulu sarà a Milano questa mattina per effettuare le visite mediche. Il classe 2000 arriva dal Lione da svincolato. Ma non sarà l'unico colpo del Milan. Con Raiola si sta discutendo anche gli acquisti di due giocatori olandesi: Dumfries (Il Psd lo valuta 20 milioni cash e non vuole Ricardo Rodriguez) e Gravenberch anche se di recente rinnovato con l'Ajax. Ma con Raiola Casa Milan parla anche di Donnarumma (non ha offerte: potrebbe rinnovare con clausola da 60 milioni), Romagnoli (richiesta 4,5 d'ingaggio, offerta 4,5 solo con bonus) e Ibra (comunque ai ferri corti con Gazidis), mentre Bonaventura è già un ex.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 05:01

