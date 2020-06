Luca Uccello

Il Psg libera Thiago Silva. Nessun rinnovo per il brasiliano che vuole restare ancora in Europa, che vorrebbe tornare a giocare ancora a Milano, nel Milan. Un affare per Ivan Gazidis che dovrebbe solo pagare l'ingaggio. Certo non economico (Il Psg gli ha garantito un ingaggio da oltre 10 milioni di euro all'anno, cifra fuori portata per la società di Via Aldo Rossi), ma si ritroverebbe un giocatore di 36 anni, il prossimo 22 settembre, pronto ad aiutare Alessio Romagnoli nella sua definitiva crescita. Una crescita fin qui incompleta. L'ultima parola però spetterà a Ralf Rangnick che non aver posto veti su Zlatan Ibrahimovic e probabilmente non li porrà nemmeno sul brasiliano che a Parigi ha dimostrato ancora di essere un giocare di assoluta affidabilità. Un Milan che sta pensando a un progetto giovani con qualche eccezione, con qualche campione che può dare una mano al tecnico nella gestione di uno spogliatoio giovane, di una squadra che sarà chiamata fin da subito a dare delle risposte. Un investimento non da poco ma che conviene soprattutto se la prossima stagione, come sembra, non sarà più Pioli sulla panchina rossonera ma un allenatore straniero, con un uno staff che non conosce il Milan e il calcio italiano. Servono certezze a Milanello. E come ha dimostrato l'arrivo di Ibra, certi giocatori possono fare la differenza, sempre, a qualsiasi età. Sul tavolo c'è anche l'affare Bakayoko, un altro giocatore di spessore che conosce cosa vuol dire giocare con il Milan.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA