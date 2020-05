Marco Zorzo

Il patto con il Diavolo è bello e pronto. Fosse per lui, l'avrebbe già sottoscritto. Tuttavia Zlatan Ibrahimovic vuole vederci chiaro. Per il rinnovo non ne fa una questione di soldi. Lo ha già fatto capire chiaro e tondo. Guardate cosa ha postato Ibra ieri sui social: questo disegno che è tutto un programma. Zlatan posta e 75 milioni di persone lo ascoltano e lo seguono. L'effetto social ricade, inevitabilmente, pure sul Milan. Il fuoriclasse svedese è paragonabile a un patrimonio dell'Unesco: il club rossonero dovrebbe tenerne conto.

L'attaccante sta uscendo sempre più allo scoperto anche nelle confidenze ai compagni, ma la volontà di restare in rossonero non basta: ora infatti tocca alla società, però Elliott, nonostante sia d'accordo di continuare con Ibra anche per questioni di marketing, non intende prendere in questa fase decisioni in autonomia e non condivise con Ralf Rangnick che vuole scegliere in prima persona i componenti della rosa milanista per la prossima stagione.

Ibra-Milan non è quindi finita, ma ora l'ad Gazidis dovrà dare un'accelerata importante entro fine mese per soddisfare le richieste di Rangnick. E solo dopo si saprà se nel Milan 2020-21 ci sarà ancora posto per il fuoriclasse svedese.

Sul fronte mercato, ecco un nome nuovo per l'attacco che verrà: si tratta di Kaio Jorge, 18 anni compiuti a gennaio, puntero del Santos. Sarebbe proprio la nuova stellina del club che fu del grande Pelè, l'ultima tentazione del Diavolo.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA