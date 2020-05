Ieri, nel giorno dell'anniversario di un poker storico al Barcellona, che valse la Champions di 26 anni fa (18 maggio 1994: 4-0 allo squadrone di Cruyff, capolavoro targato Fabio Capello, proprio nel giorno dell'insediamento del primo governo Berlusconi), ecco che torna di moda la telenovela sul Milan che verrà. Sempre più targato Ralf Rangnick, così l'ottovolante rossonero segnala le ultime news riguardanti il Diavolo.

Resta sempre appeso a un filo il destino di Paolo Maldini, che ha giurato amore eterno ai rossoneri. Una questione di cuore: il Milan è soprattutto una famiglia, la sua. Anche se non dovesse restare nella prossima stagione. Più che mai in bilico (ovviamente) Zlatan Ibrahimovic. A Milanello sono ripresi gli allenamenti (per ora individuali) agli ordini di Stefano Pioli (pure lui dato lontano dal Diavolo che verrà), Negli ultimi giorni, anche Ibra si è riunito al gruppo milanista dopo il doppio tampone negativo che gli ha permesso di chiudere in anticipo la quarantena obbligatoria per coloro che rientrano in Italia dall'estero (l'unico assente resta ancora Kessie).

Lo svedese sembra che non rinnoverà il contratto in scadenza al termine di questa stagione: la conferma è arrivata da Sinisa Mihajlovic che ha dichiarato che Ibra non resterà a Milano e che il suo futuro sarà al Bologna o in Svezia. Sempre in bilico (eterno) Gigio Donnarumma, legato al Milan fino al 30 giugno 2021, ma radiomercato lo accosta nuovamente alla Juventus. Ma sul portierone milanista e della Nazionale ci sono i soliti top club europei: dal Psg, al Real Madrid, passando per lo United in Premier League. Staremo a vedere. Una cosa è certa: l'estate del Milan sarà davvero caldissima.(M.Zor.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA