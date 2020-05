Il caso Ibra monta in casa Milan. L'attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic è appena tornato a Milano e lancia altri messaggi, piuttosto criptici, al Milan. Dal centro sportivo di Milanello, dove sta trascorrendo la quarantena allenandosi in isolamento rispetto ai compagni, il fuoriclasse scandinavo in una breve diretta web su Instagram, poi rimossa, ha fatto una panoramica del campo di Milanello, con inquadratura che si sofferma per qualche secondo sullo stemma del Milan sui suoi pantaloni. Infine la telecamerina inquadra di nuovo il prato verde, chiudendo il video con poche parole: «My passion, my work. Remember this», («La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo»). Insomma, un messaggio quanto meno criptico che comunque racconta del sicuro malumore di Ibra.

MERCATO - Intanto, il Milan che verrà potrebbe parlare sempre più francese. Il club rossonero infatti sta sondando il mercato di Ligue 1 che sembra essere diventato il nuovo terreno di battaglia tra Paolo Maldini e Ralf Rangnick. È quanto emerge dalle pagine del quotidiano l'Equipe. Al primo infatti piace Kalulu del Lione. Al tedesco, Kouassi del Psg. Nel mirino dei rossoneri ci sono pure lo svincolato parigino Kurzawa e il polivalente Kamara del Marsiglia.

REINA FRANCESE - Potrebbe essere nella Ligue 1 francese il futuro di Pepe Reina. A quanto riporta l'Equipe il portiere spagnolo di proprietà del Milan, attualmente in prestito all'Aston Villa, interessa al Paris Saint Germain alla ricerca di un vice di Keylor Navas.

