Milanello resterà chiuso fino alla ripresa degli allenamenti ma da oggi i giocatori del Milan e lo staff rossonero inizieranno però uno screening medico in alcune cliniche di Milano, primo passo per riprendere l'attività sportiva dopo lo stop per il coronavirus. I rossoneri, spiegano fonti del club, faranno gli esami previsti dal protocollo ideato dal Comitato Medico Scientifico (esami del sangue, elettrocardiogramma e altri test di routine), mentre utilizzerà i tamponi solo quando saranno inequivocabili le autorizzazioni da parte del governo e dell'Ats locale.

Servirà qualche giorno per processare tutto il personale per cui, se non verranno registrate anomalie, il Milan potrebbe iniziare gli allenamenti entro il weekend. Ibra e Kessie devono ancora rientrare a Milano dai loro Paesi ma sono in contatto con la dirigenza per studiare il da farsi.

Nel frattempo l'ad Gazidis sfoglia la margherita: Ralf Rangnick o Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo che verrà? L'attuale tecnico e quello in predicato di sostituirlo, salgono e scendono dall'altalena delle preferenze. Un giorno è in vantaggio l'allenatore parmense, quello successivo è avanti il tedesco.

Come resta da definire il futuro di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic. Dipenderà, appunto, dalle scelte di Gazidis e del gruppo Elliott. Pure per loro le quotazioni oscillano tra il positivo e il negativo. Dipende dalla giornata. L'unica certezza è che da oggi, con i primi test e visite mediche, il Milan riprende una prima marcia dopo quasi due mesi di stop assoluto.(M.Zor.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 05:01

