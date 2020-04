Marco Zorzo

Consigli per gli acquisti per il Milan che verrà? Beh, in un certo senso lo sono. Come quello del grande ex Demetrio Albertini, che su Instagram ha detto la sua sul futuro di Ibrahimovic: «Io lo dico, secondo me se Ibra rimane in un progetto di un certo tipo, potrebbe fare da chioccia per qualche altro centravanti, anche senza giocarle tutte da titolare. Io credo che le ultime partite del Milan non siano andate così male e ho visto giocatori che sono cresciuti. Io lo dico, quando giocavo con Van Basten era più facile per me: il centrocampista avversario guardava più lui, perché era preoccupato. Sembrano cose tecniche semplici, ma fanno la differenza. Devi cominciare a fare un mercato di pochi giocatori ma che consideri più bravi di quelli che hai. Secondo, non puoi pensare che le cose buone le fai solo con il mercato».

Chiaro e limpido, il concetto di Demetrio: Ibra da tenere. Come la chiamata di Rebic all'amico Jovic del Real. L'ex Eintracht Francoforte (e pure di Fiorentina e Verona) ha ammesso che al Milan si trova a meraviglia e invita Jovic, appunto, a raggiungerlo nella Milano rossonera: «Vieni qui, ci divertiremo».

E sul Milan attuale, è pronto a scommettere: «Possiamo giocarcela con chiunque, dipende sempre e solo da noi». Forse...

marco.zorzox@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA