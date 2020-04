Marco Zorzo

Aspettando di tornare in Italia, Zlatan Ibrahimovic prosegue con gli allenamenti nella sua Stoccolma, in Svezia. Tuttavia nelle ultime ore radiomercato ha messo in apprensione i tifosi del Milan. Non tanto per quanto riguarda il restante della stagione in corso, che Ibra terminerà con il Diavolo, Quanto il suo futuro nella prossima stagione. Vero che gli scenari dello svedese a Milano non sono per nulla scontati. Anzi, fino a qualche settimana fa, era praticamente certi il suo addio ai rossoneri.

Sta di fatto che il fuoriclasse svedese, una volta tornato in Italia, parlerà del sui futuro con l'ad Gazidis (e forse Maldini). Ma, come detto, lo scenario, a partire da luglio, per Ibra potrebbe essere brasiliano. Rincorrono le voci su un possibile approccio del Palmeiras di Felipe Melo per portarlo in Brasile a giocare la Copa Libertadores, la Champions sudamericana che potrebbe permettere a Ibrahimovic di vincere la competizione che lo ossessiona da sempre. Per il momento ogni discorso è prematuro, ma dopo il termine della stagione, diventerà di stretta attualità.

I dubbi però sono sempre quelli relativi al futuro, ovviamente, visto che con la volontà di Elliott di abbassare il monte ingaggi, la conferma di Ibra con un contratto da 6 milioni netti, sarebbe praticamente da scartare a priori, con o senza Maldini in società.

