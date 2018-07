«Qui la notte è senza regole»

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòMovida selvaggia a Porta Venezia. Insorgono i residenti del comitato del Lazzaretto: «Stop al baccano, alla sosta selvaggia, alle bottiglie di birra lasciate ovunque, alle nottate no stop».Riesplode la polemica sul nuovo polo del divertimento, che si è acceso con l'arrivo dell'estate. La movida è scatenata e gli abitanti denunciano su Facebook «di essere costretti a nottate insonni». Nel distretto i locali si sono moltiplicati per ogni tipo di clientela. E gli abitanti del cosiddetto quartiere africano reclamano «il proprio diritto a dormire». La zona, che già mal digerisce i bivacchi dei profughi, accampati giorno e notte, subisce anche i disagi causati dall'assalto degli amanti della vita mondana, dall'happy hour all'alba. Capannelli di cento persone e più si concentrano davanti agli ingressi dei pub, per poi spostarsi ovunque, da via Lecco a Lazzaro Palazzi. E al mattino un tappeto di rifiuti, fra mozziconi, bicchieri, lattine. A nulla è servito il cosiddetto patto sulla movida sottoscritto l'anno scorso dai gestori dei locali, che si impegnavano tra l'altro a non fare l'alba, a servire alcol in bicchieri di plastica e a mettere steward anti ubriachi davanti ai propri locali. «È stato un fallimento», attacca il comitato del Lazzaretto, che chiede «più controlli e telecamere della videosorveglianza».Ad appoggiare la rivolta il consigliere dell'opposizione del Municipio 3 Marco Cagnolati (Forza Italia), che da tempo si è rivolto all'assessorato alla Sicurezza: «Le norme sul rumore e quelle del codice della strada non sono rispettate. Via Lecco, per esempio, è un'isola pedonale abusiva. La folla si riversa in mezzo alla strada ed è impossibile transitare». Sotto accusa anche il «mancato rispetto degli orari di chiusura dei locali». Da qui, la richiesta «di presidi fissi» delle forze dell'ordine.