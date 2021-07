QUI JUVENTUS

Timothy Ormezzano

La Juventus ha sempre più fretta di conoscere la volontà di Cristiano Ronaldo. Che, invece, non ha alcuna premura di decidere. In Portogallo si dice di un possibile rinnovo del suo contratto fino al 2023, con stipendio spalmato su due stagioni.

Di fatto, CR7 è molto tentato dal Psg, che però non ha ancora fatto alcuna mossa ufficiale, mentre sarebbero chiuse le porte di Real Madrid e Manchester United. Il suo addio rivoluzionerebbe il mercato bianconero. Per l'eventuale sostituzione di Cristiano è sempre in pole Gabriel Jesus (City), seguito da Icardi (Psg), mentre pare definitivamente sfumata l'opzione Vlahovic, blindato dalla Fiorentina.

Intanto il CdA bianconero ha stimato in 320 milioni di euro gli effetti economici negativi della pandemia sui tre esercizi dal 2019 al 2022, deliberando un rafforzamento patrimoniale mediante un aumento di capitale che potrà arrivare fino a 400 milioni. Un'iniezione di denaro fresco per ripianare il rosso, senza ridimensionamenti ma con una strategia aziendale più prudente e sostenibile. Arrivabene (ex team principal della Ferrari) e Cherubini sono stati rispettivamente nominati amministratore delegato area football e football director. La nuova gestione dell'area sportiva verrà presentata oggi (alle 14,30) dal presidente Agnelli e dal vicepresidente Nedved.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

