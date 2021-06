QUI JUVENTUS

Timothy Ormezzano

Juventus alle grandi manovre a centrocampo. Inizia la settimana della possibile fumata bianca per Locatelli con il Sassuolo, che vorrebbe 40 milioni cash senza contropartite tecniche: possibile un prestito con obbligo di riscatto e pagamento dilazionato. Da chi può arrivare a chi può partire, ovvero Arthur, reduce da una stagione ampiamente deludente.

Quasi impossibile cederlo senza evitare una minusvalenza, visto che il brasiliano ex Barcellona ha un valore residuo a bilancio di ben 59 milioni. Alla Continassa si valuta l'ipotesi di uno scambio di prestiti. La destinazione più probabile è il Psg di Leonardo, che segue Arthur fin dai tempi del Gremio. Potrebbe fare il percorso inverso Bakker, esterno olandese del Psg candidato al ruolo di vice Alex Sandro.

Attenzione, perché i baratti sull'asse Torino-Parigi possono poi proseguire con CR7 all'ombra della Tour Eiffel e Icardi in riva al Po. Si vedrà.

Tornando alla corsia sinistra, in alternativa a Bakker i bianconeri possono trattenere Luca Pellegrini, reduce dal prestito al Cagliari, mentre per Rugani, anche lui di rientro a Torino dalla Sardegna, si sono fatti sotto gli spagnoli del Betis e c'è stato un sondaggio del Bologna. Ma in caso di doppia cessione di Demiral e Dragusin, allora Rugani potrebbe restare alla corte di Max Allegri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 05:01

