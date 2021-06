QUI JUVENTUS

Timothy Ormezzano

Si tratta. Tra oggi e domani è previsto un incontro fra Juventus e Sassuolo con vista sul futuro di Locatelli. Forti della volontà del centrocampista di trasferirsi a Torino, i bianconeri provano a giocare d'anticipo sulla concorrenza internazionale. In testa c'è il Borussia Dortmund, ma attenzione anche ai top club spagnoli e inglesi.

Il dg Cherubini rompe gli indugi, vuole portare a termine l'unico movimento slegato dal futuro in bianconero o no di Cristiano Ronaldo, che condiziona il mercato juventino.

A proposito, in questi giorni è atteso a Milano l'agente di CR7, ovvero Jorge Mendes: sarà la volta buona per conoscere la volontà del suo illustre assistito? Intanto si avvicina anche il momento della verità per Dybala. A breve è previsto un incontro tra Cherubini e il procuratore Antun per discutere il rinnovo del contratto dell'argentino in scadenza nel 2020.

La Juve bussa dunque alla porta della costosa boutique neroverde. L'ad Carnevali ha fissato a 40 milioni il costo minimo di Locatelli, ma la cifra potrebbe salire intorno ai 45 milioni in virtù dell'ottimo Europeo che il centrocampista azzurro sta disputando. Per abbattere l'esborso cash i bianconeri offrono alcune contropartite tecniche, compreso l'esterno Frabotta. La prima scelta del Sassuolo è però il centrale Dragusin, ma non ai 10-15 milioni della prima valutazione fatta dalla Continassa. Si tratta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

