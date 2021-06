QUI JUVENTUS

Timothy Ormezzano

Nonostante i dubbi di Cristiano Ronaldo sul suo futuro (resto o parto?) continuino a intralciare il mercato della Juventus, qualcosa inizia a muoversi dalle parti della Continassa.

È infatti pronta la prima offerta ufficiale per Locatelli, il piano A per rinforzare la mediana di Allegri. La Juventus propone al Sassuolo di abbattere la valutazione di 40 milioni inserendo una contropartita tecnica. Il profilo preferito dai neroverdi è quello di Dragusin, ma manca l'intesa sulla valutazione del difensore romeno prezzato 10 milioni dai torinesi e 5 dagli emiliani.

Intanto prende sostanza l'idea di uno scambio sull'asse Torino-Monaco che potrebbe mettere d'accordo Juve e Bayern. I bianconeri sono pronti a sacrificare Demiral per arrivare a Tolisso, la prima alternativa a Locatelli visto che l'idea di riportare Pjanic all'ovile bianconero perde quota. La Juve potrebbero mettere a bilancio una sostanziosa plusvalenza: se la valutazione di Tolisso si aggira intorno ai 20 milioni, per Demiral i bianconeri vorrebbero battere uno scontrino intorno ai 30 milioni. A proposito di conti, nei prossimi mesi la Signora ha previsto un corposo aumento di capitale.

Se ne riparlerà probabilmente in autunno, con una probabile iniezione di circa 350 milioni per fronteggiare i danni economici acuiti dal Covid.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA