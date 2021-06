QUI JUVENTUS

Timothy Ormezzano

L'eurodoppietta di Locatelli contro la Svizzera ha consigliato alla Juve di velocizzare i tempi della trattativa con il Sassuolo.

Per evitare che il costo del centrocampista si impenni di una decina di milioni e per giocare d'anticipo sulla concorrenza internazionale. Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per cercare un accordo. I bianconeri sono forti della volontà di Locatelli di andare alla corte di Allegri, che al netto del sogno Pogba ha indicato come alternative Pjanic, Tolisso e Tielemans. Il Sassuolo chiede almeno 40 milioni cash. Una cifra che la Juventus vuole abbassare con una contropartita tecnica: il preferito del Sassuolo è Dragusin, ma da Torino vogliono proporre inizialmente Frabotta.

Alla Continassa provano a stringere anche per Vlahovic, una delle primissime scelte per l'attacco. Il centravanti serbo è in bilico: il caos societario sublimato dall'addio di Gattuso può spingerlo a lasciare la Fiorentina, ma il club viola vorrebbe trattenerlo per un'altra stagione. Si vedrà, alla finestra c'è anche il Milan. Le alternative ad ogni modo non mancano al nuovo dg bianconero Cherubini. Nei radar c'è sempre Icardi, specie se Cristiano Ronaldo dovesse andare al Psg, ma attenzione anche a Gabriel Jesus, per il quale il City ha aperto al prestito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 05:01

