QUI JUVENTUS

Avanti con Pirlo? Forse. La svolta tecnica fino a poco tempo fa sembrava quasi inevitabile. Ma adesso qualcosa è cambiato. Più dei due trofei conquistati dall'allenatore esordiente, Supercoppa e Coppa Italia, può valere la qualificazione in Champions. Che consegnerebbe alla Juve qualche certezza in più oltre a un'ottantina di milioni.

Ma pesa anche la mancanza di alternative che mettano d'accordo tutta la dirigenza. Allegri e Zidane appaiono più lontani, Mihajlovic non convince pienamente. Sullo sfondo restano le ipotesi Gasperini e Inzaghi. «Io mi riconfermerei», ha detto Pirlo dopo la conquista della Coppa Italia che oltre a un trofeo ha consegnato al club l'immagine di una squadra promettente, che può volare sulle ali di giovani come Chiesa e Kulusevski.

«Quella è la Juve che avremmo voluto vedere tutta la stagione: convincente e compatta dice Torricelli, uno degli eroi della Champions del 1996 -. Pirlo ha qualità, avrebbe solo bisogno di più esperienza. Il pass per la Champions può fare la differenza a livello economico e credo anche tecnico. Andare in Europa League provocherebbe un ribaltone ad ogni livello».

Oggi la Juve riprenderà a lavorare in vista della fondamentale trasferta di domenica a Bologna: serve una vittoria, sperando in un passo falso di Milan o Napoli. Pirlo rilancerà Szczesny e Alex Sandro e punterà sulla cabala amica: la Juve ha vinto le ultime quattro sfide al Dall'Ara e Mihajlovic ha vinto uno solo dei suoi 19 incroci con la Signora, perdendo gli ultimi sei.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 05:01

