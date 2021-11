Alessio Agnelli

Calhanoglu, «obiettivo vincere tutto con l'Inter». Tre anni di tempo per farlo «e per poterlo raccontare un giorno ai miei figli». Ma il nuovo Sultano nerazzurro, saltato il Naviglio in estate dopo 4 stagioni da zero titoli con il Milan, ha un solo imperativo per il prosieguo di carriera.

«Sollevare tanti trofei con la maglia dell'Inter- ha sottolineato il turco in un podcast su 433-, a cominciare da quest'anno. Di certo vogliamo vincere lo scudetto e fare bene in Champions, dove vogliamo battere anche lo Shakhtar. C'è anche la Coppa Italia, che vogliamo vincere. Insomma, vogliamo vincere tutto, questo è anche il mio sogno».

Per Hakan Calhanoglu subito buona la prima, «contro il Genoa, con gol al debutto. Se arrivi dal Milan, devi dimostrare sempre qualcosa in più e ci sono riuscito». E zero dubbi sulla scelta fatta. «Volevo una nuova sfida per la mia carriera e l'Inter è un grande club che ha vinto lo scudetto e gioca in Champions - ha chiosato il 27enne di Mannheim -. Bisogna guardare avanti, non indietro. Al Milan sono stato bene, ma all'Inter sono pronto a vincere».

Ovviamente in totale sintonia con Simone Inzaghi, che «mi ha voluto fortemente. Durante l'Europeo il mister mi ha chiamato 3/4 volte - ha concluso Calhanoglu -. Conoscevo Inzaghi fin da quando allenava la Lazio, con il suo 3-5-2, un gioco d'attacco che mi piace molto. Ho un grande feeling con lui, fin dal primo giorno».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:01

