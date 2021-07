Hateboer o Dumfries: l'Inter cerca fisico e gamba per il dopo Hakimi. Un esterno destro a tutta fascia, in grado di garantire quantità, di corsa, e qualità, di giocate, proprio come il marocchino. E, in viale Liberazione, l'attenzione di Marotta e Ausilio si è focalizzata su due nomi in particolare: la new entry Hans Hateboer, pendolino olandese dell'Atalanta, molto apprezzato da Inzaghi, e il solito Denzel Dumfries, mai uscito dai radar, stessa fisicità, attitudine e gradimento (da parte dell'ex Lazio) del connazionale della Dea e messo sul mercato dal Psv Eindhoven. Sui 20-25 milioni il costo di entrambi. Con l'Atalanta ancora nessun contatto, ma, per Hateboer, l'Inter potrebbe mettere sul piatto Dimarco (10 milioni) e cash a stretto giro di posta.

Per Dumfries, invece, concorrenza-Everton e filo diretto con Mino Raiola, agente del classe '96, che spinge per l'approdo in nerazzurro. Da domani in gruppo Çalhanoglu, a Milano in giornata. Giovedì il ritorno di Skriniar.(Alessio Agnelli)

