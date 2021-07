Alessio Agnelli

Da Mendy a Telles, fino a van Aanholt e al solito Alonso. In casa Inter, prosegue il casting per un esterno sinistro titolare di comprovata affidabilità e di impatto zero (o quasi) a bilancio.

E, più passano i giorni, più si allarga la rosa dei possibili candidati al vaglio di Marotta e Ausilio, con qualche bocciatura eccellente (Emerson Palmieri, proposto dal Chelsea nella trattativa per Hakimi e subito cestinato da Inzaghi) e tre importanti new entry low cost. Le prime due idee al risparmio arrivano da Manchester. Sponda City, Benjamin Mendy, classe '94 francese di fisico e gamba, finito ai margini con Guardiola. Sponda United, Alex Telles, 28enne portoghese, già nerazzurro nel 2015-16 agli ordini di Mancini, poco considerato (solo 6 presenze nell'ultima stagione) da Solskjær.

Per entrambi il prezzo è di 15-20 milioni, ma con doppia apertura, da parte di Citizens e Red Devils, a trasferimenti in prestito con diritto di riscatto. A parametro zero, invece, Patrick van Aanholt, classe 90 olandese svincolato dal Crystal Palace e in cerca di sistemazione in Italia. L'agente l'ha offerto anche a Lazio e Milan. L'Inter valuta la situazione, come per Marcos Alonso, il preferito di Inzaghi, ma, con Hakimi al Psg (ieri lo sbarco del marocchino a Parigi; oggi visite e firma), ipervalutato (20-25 milioni) dal Chelsea.

