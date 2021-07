Alessio Agnelli

Raspadori, pressing Inter e in porta spunta Sepe come vice Handanovic. Una quarta punta, di prospettiva e talento, come espressamente richiesto da Simone Inzaghi, e un secondo portiere, di esperienza e comprovata affidabilità, in sostituzione di Radu, verso l'ennesimo trasferimento in prestito.

In casa Inter proseguono le grandi manovre per completare la rosa. E, alla voce attacco, il nome caldo è quello di Giacomo Raspadori, classe 2000 del Sassuolo, agli Europei con l'Italia e sempre più oggetto di discussione fra Marotta e l'ad neroverde Carnevali per un possibile approdo in nerazzurro. I due dirigenti ne hanno parlato anche ieri, a Rimini, a margine dell'apertura della sessione estiva di calciomercato. Il Sassuolo valuta Raspadori 25 milioni, 30 con i bonus. L'Inter punta a ridurre l'esborso cash con 2-3 contropartite. Su tutti (proposti anche i baby Oristanio e Satriano) Sebastiano Esposito, reduce dal doppio prestito a Spal e Venezia, valutato 10 milioni, e Lorenzo Pirola, centrale difensivo, nell'ultimo anno a Monza, 7 di valutazione.

Insomma, work in progress. Come per Luigi Sepe, in prestito con diritto di riscatto dal Parma, se Ionut Radu accetterà il trasferimento alla Real Sociedad con la stessa formula. Per il dopo Hakimi, il nuovo candidato è Sergi Roberto, 29enne del Barcellona, in scadenza tra un anno, sui 15 di valutazione.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA