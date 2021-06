Alessio Agnelli

Inter, primo obiettivo centrato: da Parigi 70 milioni di euro per Hakimi. Tra quota fissa e bonus, 60 sicuri, più altri 8 potenziali e facilmente raggiungibili e 2 più difficili.

Nel weekend, il club di viale Liberazione e il Psg hanno chiuso, come da programma, la telenovela Achraf Hakimi, definendo il trasferimento a titolo definitivo dell'esterno destro marocchino alla corte di Nasser Al-Khelaïfi. Per l'ex Real e Borussia Dortmund già in giornata le visite mediche e la firma (sul ricco quinquennale da 8 milioni a stagione, più 2 di bonus) coi transalpini. Per l'Inter un'importante iniezione di liquidità in arrivo, a soddisfare quasi totalmente la prima condizione (un attivo di 70-80 milioni) posta dagli Zhang a Marotta & Ausilio per questa sessione di mercato.

L'imperativo, infatti, è far cassa, target già centrato col marocchino, spendendo il meno possibile (10-15 milioni) per il sostituto, impresa più ardua.

A meno di altre cessioni eccellenti (Lautaro?), fuori budget le prime scelte Dumfries, Emerson Royal e Lazzari, 25 milioni cadauno, comunque sempre nel mirino come Zappacosta e Florenzi, le idee low-cost che non scaldano. Il nome nuovo è quello di Hector Bellerin, classe '95 spagnolo dell'Arsenal, valutato 20 milioni e al vaglio. Ma solo in prestito con diritto di riscatto.

