Alessio Agnelli

«FC Internazionale comunica l'arrivo in nerazzurro di Hakan Çalhanoglu». L'annuncio è arrivato alle 18,31 di ieri, dopo un prequel più che eloquente (una foto di un ponte sul Naviglio) sul profilo twitter dell'Inter, quasi a sottolineare lo scherzetto di Marotta al Diavolo e il passaggio del trequartista turco da una sponda all'altra della Milano calcistica a parametro zero.

«Il centrocampista classe '94 - prosegue la nota - ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2024». E nelle prossime 3 stagioni difenderà i colori della Beneamata, a 4,5 milioni di ingaggio per il primo anno (senza bonus personali, ma solo di squadra) e a 5 per le successive 2 stagioni. La firma di Çalhanoglu è stata apposta negli uffici di viale Liberazione, alla presenza degli ad Marotta e Antonello, del ds Ausilio e dell'agente dell'ex rossonero, Gordon Stipic.

E al termine di una giornata densa di impegni, e di procedure d'entrata da espletare, per il 27enne turco. In prima mattinata le visite all'Humanitas di Rozzano. Dopo pranzo i test di idoneità al Coni. Poi 2 ore in sede per gli ultimi dettagli. E, infine, la gioia, «grandissima, perché l'Inter è una grande squadra e un grande club - ha esordito Çalhanoglu-. Arrivare qui significa molto per me. L'obiettivo è vincere lo scudetto anche quest'anno e far bene in Champions. Io cercherò di garantire quantità e qualità, come l'ultimo anno al Milan. Inzaghi? Abbiamo già parlato, ho sentito tante cose belle e gli obiettivi sono grandi. Anch'io voglio vincere qualcosa in Italia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

