Eriksen: appuntamento al raduno con Sensi e Nainggolan, i sostituti già in rosa. Nessun viaggio in Danimarca di una delegazione interista. La società di viale Liberazione attende Christian Eriksen ad Appiano Gentile il prossimo 8 luglio, per il primo giorno di ritiro dell'Inter di Inzaghi.

Chiaramente non per unirsi ai compagni e al nuovo staff tecnico per la ripresa dei lavori dei campioni d'Italia, ma per ricevere l'abbraccio di tutto l'ambiente nerazzurro dopo la grande paura e per sottoporsi a nuovi esami di controllo. Fino ad allora, infatti, il campione danese resterà nella sua casa di Odense con moglie e figli, per completare le 3 settimane di riposo assoluto prescritte dai medici del Rigshospitalet di Copenaghen venerdì scorso, al momento delle dimissioni dal nosocomio e dopo l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo del giorno precedente.

Ancora non ufficiale la causa dell'arresto cardiaco di Eriksen, anche se tutti gli indizi sembrano portare a una miocardite (un'infiammazione virale o batterica del miocardio), fortunatamente il male minore e spesso correggibile nel tempo. Nella migliore delle ipotesi, il danese potrebbe tornare in campo fra 6 mesi. In nerazzurro? Dipenderà dal defibrillatore: in caso di rimozione nessun impedimento in serie A, altrimenti possibili chances in Inghilterra o in Olanda per Chris. Intanto, al raduno, ci saranno anche Sensi e Nainggolan, stoppati in uscita, come Agoumé e Vecino.

