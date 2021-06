Alessio Agnelli

Chelsea o Psg: entro il weekend l'affondo finale per Hakimi? Di sicuro c'è che da Parigi arriverà, a strettissimo giro di posta, una nuova proposta al rialzo (dai 60 milioni più bonus della prima offerta cestinata) per l'esterno destro marocchino, oggetto del contendere con i Blues.

Ma, per Achraf Hakimi, le prossime 72 ore potrebbero davvero essere quelle decisive per la separazione dall'Inter e l'inizio di una nuova avventura in Premier o in Ligue1. A oggi, le percentuali dicono più Chelsea che Psg, anche in virtù del recente sorpasso dei campioni d'Europa, grazie a 60 milioni cash e a un giocatore (da scegliere fra Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Christensen) a corredo. Ma i transalpini sembrano intenzionati ad alzare la posta, avvicinandosi alle richieste (70 milioni in contanti, più altri 10 in bonus, per 80 complessivi) di Marotta e Ausilio, per rimettere la freccia e arrivare al closing.

Con Hakimi in uscita anche Ashley Young, che non ha accettato il rinnovo ed è rientrato in Premier (ieri visite e firma) all'Aston Villa. In entrata ufficiale Alex Cordaz (ieri mattina visite all'Humanitas e al Coni, poi la firma - fino al 30 giugno 2022, a 150mila euro - in sede) come terzo portiere. Per il vice Handanovic attenzione, invece, a Marco Silvestri del Verona. Al vaglio uno scambio con Ionut Radu, all'Hellas con 4 milioni di conguaglio.

