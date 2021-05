Alessio Agnelli

Conte-Zhang: avanti insieme, ma a patti chiari. Due condizioni imprescindibili per proseguire come da contratto con l'Inter e andare anche oltre.

Ovvero la conferma dei big, freschi di scudetto e incedibili (su tutti Lukaku, Lautaro, Barella e Hakimi, ma anche Bastoni e De Vrij), insieme ad una società più presente e più solida finanziariamente, anche al netto dell'inevitabile ridimensionamento già preannunciato da Zhang Jr. Per Antonio Conte saranno questi i nodi da sciogliere, nel summit in programma nelle prossime 24 ore con presidente e dirigenza al gran completo (annunciati anche i due ad Marotta e Antonello e il ds Ausilio), per passare agli archivi questa stagione e iniziare a programmare la prossima.

L'obiettivo comune è di arrivare a una fumata bianca, prima della gara di domenica con l'Udinese, per darne l'annuncio a corredo della festa tricolore. Zhang Jr dovrà garantire stabilità economica e nell'11 base, Conte accettare un mercato autofinanziato e, forse, il taglio di un solo pezzo pregiato. Ma, con Oaktree (e i 275 milioni di prestito) ufficiale da ieri («Comune visione a lungo termine», la nota dell'Inter all'Ansa a conferma dell'accordo con il fondo USA), cresce l'ottimismo per il lieto fine.

Con l'Udinese tornerà anche il pubblico: 4500 tifosi ammessi fuori dallo stadio, 1000 (dipendenti, sponsor e parenti dei giocatori) sugli spalti del Meazza. Tutti per la consegna della coppa-scudetto ai campioni d'Italia.

