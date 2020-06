Alessio Agnelli

Gabriel Jesus e Hakimi: da Lautaro il cash per il doppio colpo a sensazione. La conditio sine qua non rimane ovviamente la cessione del Toro di Bahía Blanca, in parola con Messi e col Barcellona e sempre in attesa del via libera di Suning (ok la contropartita, Junior Firpo, distanza di 20 milioni - 70 e 90 - sulla quota in contanti). Ma, in casa Inter, si continua a lavorare per il futuro, e per non farsi cogliere impreparati in caso di addio all'argentino, con mirino focalizzato su Premier e Bundesliga, sponda Manchester City e Borussia Dortmund, per il 23enne brasiliano Gabriel Jesus e per il classe 98 marocchino Achraf Hakimi, in prestito dal Real.

Il nazionale verdeoro dei Citizens, come profilo, è infatti quello che più si avvicina a Lautaro per caratteristiche anagrafiche (entrambi classe 97), tecniche e di prospettiva (per l'immediato e il medio-lungo termine). Meglio di Aubameyang, Cavani e Belotti, sempre monitorati, ma con complicazioni assortite (dagli ingaggi dei primi 2, sui 12 milioni netti l'anno, all'incedibilità dell'azzurro manifestata da Cairo) a frenare Marotta & Ausilio.

E pro Gabriel Jesus anche lo stipendio, di 5 milioni a stagione al momento e concorrenziale rispetto agli altri. Con 70 milioni, il City potrebbe aprire a Suning, specie se venisse confermata l'esclusione dalle coppe dell'11 di Guardiola. Sui 50 milioni, invece, la valutazione di Hakimi, devastante (2 gol) nell'incrocio di Champions di Dortmund con l'Inter di Conte. A fine stagione l'esterno destro marocchino farà rientro a Madrid, ma solo di passaggio.

