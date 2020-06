Alessio Agnelli

Lu-La... nera, ma a risplendere c'è Eriksen. Nella notte di Napoli è stato l'astro nerazzurro più illuminante in termini di giocate, e al netto della scena muta di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, i grandi assenti in Coppa Italia. Ma, da sabato, Antonio Conte può fare affidamento su una certezza in più per il finale di stagione, ovvero Christian Dannemann Eriksen, il grande acquisto di gennaio, finalmente decisivo e al centro del progetto con un abito cucito addosso. Al San Paolo, come in ogni favola danese che si rispetti, è mancato solo il lieto fine «e sono dispiaciuto per non aver raggiunto la finale», la chiosa social del 28enne di Middelfart. Ma la svolta tanto attesa c'è stata, anche favorita dal passaggio al 3-4-1-2, come nuovo modulo di riferimento.

Da trequartista, libero di muoversi tra le linee su tutto il fronte offensivo, Eriksen ha brillato, infatti, di luce propria, trovando un gol olimpico' da corner e sfiorandone altri due, ma anche disegnando calcio (di qualità) per i compagni e ringhiando sulle caviglie degli avversari. Ora, il nuovo obiettivo del danese è confermarsi nel recupero di campionato di domenica contro la Samp, per prendersi l'Inter una volta per tutte e diventarne un punto fermo.

Esattamente come Stefan De Vrij, tra gli insostituibili di Antonio Conte e sempre «in sintonia con il mister. Conte è un grande allenatore, ci trasmette tanta passione e voglia di vincere - ha confidato il centrale olandese a Dazn -. Giochiamo aggressivi, costruiamo dal basso... È sempre molto concentrato sulla tattica e sui dettagli che possono fare la differenza».

